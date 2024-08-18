انت الأن تتابع خبر " الخطيب " يفاجئ الجميع عقب رحيل " محسن صالح " عن النادي وقرار هام بشأن " لجنة التخطيط "والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك الكثير من الأحداث المثيرة للجدل في الساعات القليلة الماضية والتي تحدث داخل النادي الأهلي حيث أن العديد من التحركات تمضي على قدم وساق والتي من بينها القرار المفاجئ من جانب الكابتن محسن صالح الذي تقدم باعتذار عن منصبه في رئاسة لجنة التخطيط داخل النادي والتي أمضى فيه حوالي خمس سنوات ، وهو من القرارات المفاجئة لكنها كانت متوقعة بسبب الهجوم الدائم على عمل تلك اللجنة طوال السنوات الماضية من جانب الجماهير

جدير بالذكر أن هناك العديد من الأسئلة التي طرحت عقب رحيل محسن صالح عن النادي والتي جاء أهمها حول هوية الشخص الذي من الممكن أن يتولي المهمة في مكانه ويتمتع بنفس القدر من الخبرة والكفاءة وهو سؤال طرح على طاولة اجتماعات النادي الأهلي والعديد من البرامج الرياضية

– قرار الخطيب