نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة في ميلان بسبب مايك مينيان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية، أن ميلان يرغب في ربط مايك مينيان حارس مرمى الفريق بعقد جديد، من أجل حماية اللاعب من محاولات باريس سان جيرمان للتعاقد معه.

وربطوا مؤخرًا رافائيل لياو بعقد جديد ويهدفون إلى فعل الشيء نفسه مع مايك مينيان، ويعتبر مينيان أحد اللاعبين المحوريين في فريق ميلان، وتجديده ضروري في نظر النادي.

ومن الواضح أن مينيان يدرك أيضًا قيمته، حيث وفقًا للصحفي بيترو مازارا فإنه يطلب الكثير من المال للتوقيع على صفقة جديدة، يتقاضى حاليًا 2.8 مليون يورو سنويًا، لكن إذا التزم بصفقة جديدة فسيريد 8 ملايين يورو سنويًا.

هذه زيادة في الراتب ثلاث مرات تقريبًا وستجعله صاحب أعلى دخل في النادي بفارق كبير، يريد مينيان البقاء في النادي ولا يطلب هذه الأموال كوسيلة لإبعاد النادي.

كلا الطرفين يريد التمديد وسيتعين عليهما التوصل إلى اتفاق، وضع مينيان ميلان في موقف صعب حيث سيتعين عليهم تقييم مدى رغبتهم في الاحتفاظ بالفرنسي.