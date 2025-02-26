افتتاح مركز غسيل كلوي جديد في جمهوري صنعاء

افتتاح مركز غسيل كلوي جديد في جمهوري صنعاءافتتحت وزارة الصحة والبيئة يوم الثلاثاء مركز الغسيل الكلوي الجديد في هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بالعاصمة صنعاء.

وخلال الافتتاح استمع وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، من رئيس الهيئة الدكتور محمد جحاف والقائمين على المركز إلى شرح عن المركز الذي يتكون من مبنى وأجهزة ومستلزمات طبية بسعة 27 سريراً بتمويل ذاتي من الهيئة.

وأشاد وزير الصحة بجهود قيادة هيئة المستشفى الجمهوري في تجهيز المركز الذي سيشكل إضافة نوعية في تقديم خدمات الغسيل الكلوي للمرضى المحتاجين.

وأكد شيبان أن مثل هذه المشاريع الخدمية تلبي جزءاً من متطلبات المجتمع في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.. مشدداً على تنفيذ البروتوكولات العالمية الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي خاصة مكافحة العدوى.

بدوره أوضح رئيس هيئة المستشفى الجمهوري الدكتور محمد جحاف أن المركز سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمرضى، مؤكداً أنه يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للتخفيف من معاناة مرضى الفشل الكلوي.

