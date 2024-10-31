شكرا لاهتمامك لمعرفة “غووول الهواتف” ‏موعد طرح هاتف Samsung Galaxy s25 ultra في الأسواق وأهم مميزات الهاتف الجبار والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

ينتظر الجميع في كل البلدان العربية كل ما يخص الهاتف الجبار الجديد من شركة سامسونج جالاكسي وهو هاتف S25 Ultra، والذي يعتبر انه واحد من أهم وأشهر الهواتف في فئته والذي من المتوقع أن يتم طرح الهاتف بزوايا مستديرة ناعمة، مع تحسينات في الأداء والكفاءة التي تسمح للهاتف بالمنافسة العالمية مع أعتي الهواتف الأخري.

‏s25 ultra

ومن أجل عمليات البحث الكثيرة عن هاتف S25 Ultra، الذي من المتوقع ان يتم طرحه في الأسواق في السنة الجديد وهي سنه 2025 ومن المتوقع ان يكون في الشهور الأولي منها ولن يتم التاخير أكثر من هذا الموعد.

‏ألوان s25 ultra

ياتي هاتف سامسوج الجديد s25 ultra بأربعة ألوان جذابة وهي:

الأسود

الأخضر

الأزرق

التيتانيوم

أسعار هاتف S25 Ultra

يختلف سعر هاتف سامسونج جالاكسي S25 Ultra، من دولة لأخرى، لذلك سوف نقدم لكم أسعار هاتف سامسونج جالاكسي S25 Ultra داخل كل دولة تم إصداره بها، وجاء على النحو التالي..

النسخة 64 جيجا بايت و4 جيجا رام في مصر: بسعر 5000 جنيه مصري.

النسخة 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام: تأتي بسعر 5300 جنيه مصري.

النسخة 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام في السعودية: بسعر 350 ريال سعودي،

النسخة 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام: بسعر 390 ريال سعودي.

النسخة من الهاتف 64 جيجا بايت و4 جيجا رام في الإمارات: بسعر 350 درهم إماراتي،

النسخة 128 جيجا بايت و4 جيجا رام تأتي: بسعر 390 درهم إماراتي.

مميزات كاميرا هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra

مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل

تتميز كاميرا هاتف S25 Ultra: بدقة 200 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/1.7.

وتتميز بطول بؤري 24 مم وحساس بحجم 1/1.3 بوصة مع بيكسلات وبحجم 0.6 ميكرومتر.

تدعم الكاميرا نظام PDAF باتجاهات متعددة.

تدعم الكاميرا تركيز اليزر وتثبيت الصورة OIS.

الكاميرا بدقة 32 ميجابكسل، كما تأتي بطول بؤري 230 مم.

‏مواصفات هاتف s25 ultra

بإطار التيتانيوم المقدم مع S24 Ultra لمزيد من المتانة.

يحتوي الهاتف على غطاء بزوايا مستديرة على جميع الجوانب

معالجة محسنة لتحسين الأداء في الإضاءة المنخفضة والصور.

في الولايات المتحدة والهند: معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

في أوروبا: يتم استخدام شريحة Exynos 2500 .

بطارية هاتف s25 ultra