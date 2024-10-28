انت الأن تتابع خبر آبل تعلن جهاز iMac جديدًا بمعالج M4 ودعم مزايا الذكاء الاصطناعي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة آبل جهاز iMac جديدًا بشاشة قياسها 24 إنشًا وبمعالج M4 المُحدث الذي يدعم مزايا الذكاء الاصطناعي من آبل Apple Intelligence، وتأتي تلك الترقية بعد نحو عام من إطلاق الإصدار السابق من الجهاز الذي يحمل معالج M3.

ويحمل حاسوب iMac معالج M4 بوحدة معالجة مركزية (CPU) ووحدة معالجة رسومات (GPU) بها 10 نوى لكلٍ منها أيضًا. وأفادت آبل بأن جهاز iMac المزود بشريحة M4 أسرع بنحو 1.7 مرة في أداء المهام اليومية، وأسرع بما يصل إلى 2.1 مرة في أداء الأعمال ذات المتطلبات العالية مثل تعديل الصور وتشغيل الألعاب، مقارنةً بجهاز iMac بمعالج M1 الذي أُطلق عام 2020.

ويتيح معالج M4 الجديد تشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة من آبل، التي تسمح بتوليد النصوص والصور والوجوه التعبيرية، والتفاعل مع مساعد سيري المُحدّث المدمج به روبوت ChatGPT وغيرها.

ويأتي الإصدار الجديد من iMac بذاكرة عشوائية (RAM) تبدأ من 16 جيجابايت، مع إمكانية الترقية حتى 32 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى تيرابايت من نوع SSD.

ولأول مرة، يمكن للمستخدمين اختيار iMac بشاشة تدعم تقنية “Nano Texture” التي تأتي بطبقة خاصة تساعد على تشتيت الضوء بنحو أفضل لتقليل الوهج على الشاشة.

وتدعم منافذ USB-C الخلفية في iMac الجديد الآن تقنية Thunderbolt 4، وذلك مقارنةً بتقنية Thunderbolt 3 في الإصدار السابق.

ورفعت آبل كاميرا iMac الأمامية إلى 12 ميجابكسل، مع دعم ميزة “Centre Stage” التي تضمن بقاء المستخدم في مركز المشهد حتى مع الحركة.

وإلى جانب جهاز iMac الجديد، كشفت آبل أيضًا عن إصدارات محدثة من ملحقات الفأرة Magic Mouse ولوحة المفاتيح Magic Keyboard ولوحة اللمس Magic Trackpad، وجميعها مجهزة الآن بمنافذ شحن USB-C بدلًا من منافذ Lightning في النماذج السابقة.

ويمكن للمستخدمين الآن حجز جهاز iMac الجديد عبر متجر آبل الرسمي، وسيكون متاحًا في الأسواق ابتداءً من يوم الجمعة الثامن من نوفمبر، بسعر يبدأ من 1300 دولارٍ أمريكي بعد الأخضر، الأصفر، البرتقالي، الوردي، البنفسجي، الأزرق، والفضي.