انت الأن تتابع خبر هتودع تليفونك خلاص.. "واتساب" يتوقف عن العمل على هذه الهواتف نهائيًا خلال أيام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة واتساب عن توقف دعمها لبعض الهواتف الذكية، وهو ما أثار قلق عدد كبير من المستخدمين حول العالم، وبدأت التساؤلات حول المعايير التي على أساسها سيتوقف عمل تطبيق واتساب على بعض الهواتف، وخاصة بعدما قالت التقارير بأن هذا القرار يأتي في إطار جهود الشركة المستمرة لتحسين أدائها وتقديم ميزات جديدة، تتطلب تحديثات لأنظمة التشغيل الحديثة.

توقف واتساب على هذه الهواتف

وفقًا لما نشرته شركة واتساب، فإن تطبيق المراسلة الشهير لن يكون متاحًا بعد الآن على الهواتف التي تعمل بنسخ قديمة من أنظمة التشغيل “أندرويد” و”iOS”. تحديدًا، الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 4.1 أو ما هو أقدم، وأجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 10 أو ما قبله، وهو الأمر الذي يعني بأن ملايين الهواتف القديمة حول العالم لن تكون قادرة على تشغيل التطبيق بعد التحديث الجديد.

وتسعى واتساب باستمرار لتقديم ميزات جديدة مثل التشفير المتقدم وتحسينات الأمان التي تتطلب أنظمة تشغيل أكثر حداثة وقوة، وخاصة إن الأنظمة القديمة لا تدعم هذه التحسينات بشكل كامل، مما يدفع الشركة إلى اتخاذ قرارات مشابهة لضمان تجربة استخدام آمنة وعالية الجودة لجميع المستخدمين.

تحذير عاجل لكل مستخدمي واتساب

إذا كان هاتفك من بين الأجهزة المتأثرة، فهناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها للحفاظ على إمكانية استخدام واتساب: