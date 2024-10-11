هاتف سامسونج الجديد Samsung Galaxy S24 Ultra أرخص من الأيفون وبإمكانياته

أما بالنسبة للكاميرا الخلفية فنجد أن مميزاتها مختلفة، فهي رباعية الأولى وهي الكاميرا الأساسية، وهي على دقة 200 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7.

من المميزات التي تتواجد في الكاميرا الأساسية إنها داعمة للمثبت البصري الـ OIS أما بالنسبة للكاميرا الثانية فهي كاميرا Periscope وتأتي بدقة 50 ميجا بكسل وتدعم أيضًا المثبت البصري الـ OIS للزوم الحقيقي 5X ويصل ديجتال الي 100X.

فهي بالفعل كاميرات متطورة وتدعم الذكاء الإصطناعي، كل هذا من أجل الحصول على صورة جيدة، وزوم قوي وواضح في التصوير والفيديو.