انت الأن تتابع خبر هاتف سامسونج الجديد Samsung Galaxy S24 Ultra أرخص من الأيفون وبإمكانياته والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - من المعروف عن شركة سامسونج أنها من الشركات المميزة التي نافست العديد من الشركات ومازالت محافظة على مكانتها في الأسواق.
ولهذا أطلقت شركة سامسونج هاتف جديد
- اسمه Samsung Galaxy S24 Ultra يحمل المواصفات التي تتواجد في الآيفون، ولكن السعر مختلف تمامًا، فإن السعر في متناول الأيادي على عكس الأيفون.
- ولذلك فإننا في السطور القادمة من هذا المقال نوضح المميزات والمواصفات التي تتواجد في الهاتف، لتعلم إمكانيات الهاتف الجديد من سامسونج.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra
- المواصفات التي تتواجد في الهاتف تساعدك في فهم مدى تناسب الهاتف لك ومع احتياجك الشخصي، وهذه المواصفات كما هي موضحة في الجدول التالي:
سعر هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra
- من المميزات التي تتواجد في الهاتف أنه بإمكانيات أيفون ولكنه أرخص، حيث يصل سعره إلى 45 ألف جنيه، وهذا بالطبع يقل عن منافسه هاتف الأيفون iPhone 15 Pro Max بقيمة 20 ألف جنيه، وجدير بالذكر أن سعر هاتف الأيفون في مصر ما يقارب من 66 ألف جنيه مصري.
- من المميزات التي تتواجد في الهاتف أيضًا أنه بألوان مميزة، فهو يضم تشكيلة رائعة من الألوان، ومنها ما يلي: التيتانيوم الأسود، الرمادي، البنفسجي، الأصفر .
|المواصفات
|التفاصيل
|المعالج
|المعالج من أهم وأفضل المعالجات التي يمكن إستخدامها في الهاتف، والمعالج هو كوالكم الـ Snapdragon 8 Gen 3.
|التخزين / الرام
|من الأشياء التي تتواجد في وحدة التخزين للهاتف، أنه متطور، فكل إصدار له وحدة تخزين.
في الإصدار الأول نجد أن الذاكرة الداخلية بسعة 256 جيجا بايت بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا رام.
أما الإصدار الثاني فهو يحتوي على 512 جيجا بايت مع 12 جيجا رام.
وفي الإصدار الثالث نجد أنه يحتوي على 1 تيرابايت مع 12 جيجا رام.
|الكاميرا
|يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية وخلفية، الكاميرا الأمامية تتميز بكونها تضم دقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 .
أما بالنسبة للكاميرا الخلفية فنجد أن مميزاتها مختلفة، فهي رباعية الأولى وهي الكاميرا الأساسية، وهي على دقة 200 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7.
من المميزات التي تتواجد في الكاميرا الأساسية إنها داعمة للمثبت البصري الـ OIS أما بالنسبة للكاميرا الثانية فهي كاميرا Periscope وتأتي بدقة 50 ميجا بكسل وتدعم أيضًا المثبت البصري الـ OIS للزوم الحقيقي 5X ويصل ديجتال الي 100X.
فهي بالفعل كاميرات متطورة وتدعم الذكاء الإصطناعي، كل هذا من أجل الحصول على صورة جيدة، وزوم قوي وواضح في التصوير والفيديو.
|الشاشة
|يمتاز الهاتف بوجود شاشة خرافية Dynamic LTPO AMOLED 2X بحجم 6.8 بوصة بالإضافة إلى وجودة دقة عالية تصل إلى دقة QHD+ والشاشة تدعم معدل تحديث 120H1.
|نظام التشغيل
|نظام تشغيل اندرويد 14 مع واجهة سامسونج الأحدث.
|البطارية
|من مميزات البطارية أنها كبيرة تصل إلى 5000 مللي أمبير، بالإضافة إلى وجود ميزة الشحن السريع، وذلك نجده بقوة 45 واط، مع وجود إمكانية الشحن اللاسلكي، وذلك بقوة 15 واط، أما بالنسبة إلى الشحن اللاسلكي العكسي فهو بقوة 4.5 واط.