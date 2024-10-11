انت الأن تتابع خبر «بدون انترنت نهائي..!!» طريقة سريه لتشغيل الوتساب بدون الاتصال بالشبكة.. ما تدفعش فلوس للانترنت تاني..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر واتساب من أكثر تطبيقات المراسلة شيوعا، لكن العديد من المستخدمين يواجهون تحديات عند انقطاع الاتصال بالإنترنت، رغم أن تشغيل واتساب بدون اتصال مباشر بالإنترنت يعد أمرا معقدا، هناك بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك في التواصل.

استخدام ميزات الرسائل المحفوظة

يمكنك كتابة رسائل في تطبيق واتساب عندما تكون غير متصل بالإنترنت، وسيتم إرسالها تلقائيا بمجرد استعادة الاتصال، للقيام بذلك:

افتح تطبيق واتساب.

اكتب الرسالة كما تفعل عادة.

اضغط على زر الإرسال، ستظهر علامة انتظار حتى يتوفر اتصال.

استخدام وضع الطيران

يتيح لك وضع الطيران تقليل استهلاك البيانات، يمكنك استخدامه كالتالي: