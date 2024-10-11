تفاصيل الجسر البري السعودي: رؤية جديدة لنظام النقل واللوجستيات في المنطقة

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رياض - احمد صلاح - في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، يأتي مشروع "الجسر البري" كأحد المشاريع الرائدة التي تعكس رؤية المملكة 2030. بتكلفة تقدر بـ 7 مليارات دولار، يهدف هذا المشروع الطموح إلى تعزيز شبكة النقل واللوجستيات في المملكة، مما يسهم في تطوير البنية التحتية وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار.

من خلال ربط المدن الرئيسية

وتعزيز كفاءة نقل البضائع يتوقع أن يحدث الجسر البري تحولا كبيرا في طريقة تنقل السلع والأشخاص، مما يضع السعودية على خريطة النقل الإقليمي والعالمي.

تفاصيل الجسر البري السعودي

تستعد المملكة العربية السعودية لإطلاق مشروع "الجسر البري"، الذي يتوقع أن تصل تكلفته إلى 7 مليارات دولار، مع بدء الأعمال في عام 2025. يمثل هذا المشروع جزءا أساسيا من استراتيجية المملكة لتعزيز بنيتها التحتية وتطوير شبكة السكك الحديدية، مما يعكس التزامها بتحسين كفاءة النقل والخدمات اللوجستية.

تفاصيل المشروع

يتألف مشروع الجسر البري من ستة خطوط رئيسية، تشمل:

تحديث شبكة الجبيل الصناعية: إنشاء 10 كيلومترات من السكك الحديدية.

خط الجبيل – الدمام: يتطلب بناء 35 كيلومترًا.

تحسين خط الدمام – الرياض: تحديث يمتد على 87 كيلومترًا.

خط تحويلة الرياض: ينقسم إلى جزءين بطول 67 كيلومترًا و35 كيلومترًا.

الربط بين الرياض وجدة: إنشاء خط يمتد على 1066 كيلومترًا.

خط من ميناء الملك عبد الله إلى ينبع: يمتد على 172 كيلومترًا.

المراكز اللوجستية الاستراتيجية

سيتم إنشاء 7 مراكز لوجستية في مواقع متعددة، تشمل:

مركز لوجستي في الجبيل الصناعية.

ميناء جاف في الدمام والرياض.

مركز لوجستي في مطار الملك خالد.

ميناء جاف في جدة.

مركز لوجستي في ميناء الملك عبد الله.

مركز لوجستي في ينبع الصناعية.

الفوائد الاقتصادية المتوقعة