انت الأن تتابع خبر تفاصيل الجسر البري السعودي: رؤية جديدة لنظام النقل واللوجستيات في المنطقة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، يأتي مشروع "الجسر البري" كأحد المشاريع الرائدة التي تعكس رؤية المملكة 2030. بتكلفة تقدر بـ 7 مليارات دولار، يهدف هذا المشروع الطموح إلى تعزيز شبكة النقل واللوجستيات في المملكة، مما يسهم في تطوير البنية التحتية وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار.
من خلال ربط المدن الرئيسية
- وتعزيز كفاءة نقل البضائع يتوقع أن يحدث الجسر البري تحولا كبيرا في طريقة تنقل السلع والأشخاص، مما يضع السعودية على خريطة النقل الإقليمي والعالمي.
تفاصيل الجسر البري السعودي
- تستعد المملكة العربية السعودية لإطلاق مشروع "الجسر البري"، الذي يتوقع أن تصل تكلفته إلى 7 مليارات دولار، مع بدء الأعمال في عام 2025. يمثل هذا المشروع جزءا أساسيا من استراتيجية المملكة لتعزيز بنيتها التحتية وتطوير شبكة السكك الحديدية، مما يعكس التزامها بتحسين كفاءة النقل والخدمات اللوجستية.
تفاصيل المشروع
يتألف مشروع الجسر البري من ستة خطوط رئيسية، تشمل:
- تحديث شبكة الجبيل الصناعية: إنشاء 10 كيلومترات من السكك الحديدية.
- خط الجبيل – الدمام: يتطلب بناء 35 كيلومترًا.
- تحسين خط الدمام – الرياض: تحديث يمتد على 87 كيلومترًا.
- خط تحويلة الرياض: ينقسم إلى جزءين بطول 67 كيلومترًا و35 كيلومترًا.
- الربط بين الرياض وجدة: إنشاء خط يمتد على 1066 كيلومترًا.
- خط من ميناء الملك عبد الله إلى ينبع: يمتد على 172 كيلومترًا.
المراكز اللوجستية الاستراتيجية
سيتم إنشاء 7 مراكز لوجستية في مواقع متعددة، تشمل:
- مركز لوجستي في الجبيل الصناعية.
- ميناء جاف في الدمام والرياض.
- مركز لوجستي في مطار الملك خالد.
- ميناء جاف في جدة.
- مركز لوجستي في ميناء الملك عبد الله.
- مركز لوجستي في ينبع الصناعية.
الفوائد الاقتصادية المتوقعة
- تحسين كفاءة النقل: سيسهم المشروع في تقليل أوقات النقل بين المدن الرئيسية، مما يعزز فعالية سلسلة التوريد ويخفض تكاليف الشحن.
- زيادة التجارة الداخلية والدولية: بتطوير شبكة السكك الحديدية، ستصبح المملكة أكثر جذبًا للاستثمارات والتجارة، مما يسهل حركة البضائع ويعزز التبادل التجاري.
- خلق فرص عمل: من المتوقع أن يوفر المشروع آلاف الوظائف في مجالات البناء، التشغيل، والصيانة، مما يساعد في تقليل البطالة.
- تعزيز البنية التحتية: سيسهم المشروع في تحسين البنية التحتية العامة في المملكة، مما يزيد من جاذبية البلاد للمستثمرين.
- زيادة الإيرادات الحكومية: ستزداد الإيرادات من خلال الرسوم المرتبطة بالنقل والشحن، بالإضافة إلى الضرائب الناتجة عن النشاط الاقتصادي المتزايد.
- تطوير المناطق اللوجستية: إنشاء مراكز لوجستية جديدة سيعزز من قدرة المملكة على استيعاب عمليات الشحن والتوزيع، مما يرفع من مستوى الخدمات اللوجستية.
- تحسين الاستدامة البيئية: من خلال تشجيع النقل بالسكك الحديدية، سيقلل المشروع من الاعتماد على وسائل النقل التقليدية، مما يسهم في تقليل انبعاثات الكربون.
- تعزيز السياحة: تحسين وسائل النقل سيجعل المملكة وجهة أكثر جاذبية للسياح، مما يسهم في زيادة الإيرادات السياحية.
- دعم رؤية 2030: يتماشى المشروع مع أهداف رؤية 2030 في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التنوع الاقتصادي في المملكة.
- يعتبر مشروع الجسر البري من أكبر المشاريع اللوجستية في المملكة، ومن المتوقع أن يحدث تحولا نوعيا في شبكات النقل والخدمات اللوجستية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة السعودية كمركز لوجستي إقليمي.