نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع أسعار النفط 4% قبل اجتياح الإعصار ميلتون من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 11 أكتوبر 2024 10:11 صباحاً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار النفط بنحو 4% خلال تعاملات يوم الخميس، بدعم من زيادة الطلب على الوقود قبل اجتياح الإعصار ميلتون ولاية فلوريدا الأمريكية، والمخاوف من احتمالات اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط، ومؤشرات على ارتفاع محتمل في الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة والصين.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.98 دولار أو 3.89% إلى 79.55 دولار للبرميل في الساعة 1743 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.87 دولار، أو 3.92% إلى 76.11 دولار للبرميل، بحسب وكالة .

إعصار ميلتون ورد إسرائيلي محتمل

جاء ذلك بعد اجتياح الإعصار ميلتون ولاية فلوريدا الأمريكية، ونفاد مخزونات البنزين في نحو 25% من محطات الوقود بالولاية، وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 3.4 مليون منزل وشركة، بحسب وكالة .

وارتفعت أسعار النفط خلال شهر أكتوبر بعد إطلاق إيران أكثر من 180 صاروخاً على إسرائيل في أول أيام الشهر، مما أثار توقعات برد إسرائيلي عبر استهداف منشآت نفط إيرانية. لكن الأسعار تراجعت مجدداً قبل أن تستقر نسبياً مع عدم حدوث الرد الإسرائيلي حتى الآن.

ولا يعني ذلك أن احتمالات الرد الإسرائيلي على إيران أصبحت ضعيفة، فالمستثمرون لا يزالون يتوخون الحذر، بعد توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت برد سيكون “فتاكاً ومحدد الهدف ومباغتاً”.

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن مكالمة هاتفية، الأربعاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الخطط الإسرائيلية فيما يخص إيران.

إشارات على ارتفاع محتمل في الطلب

ونشرت الصين مشروع قانون يستهدف تعزيز تنمية القطاع الخاص، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين في ظل تباطؤ اقتصادي تعاني منه البلاد، وتعد إشارة على احتمالات تعزيز الطلب على النفط في الدولة الآسيوية.

وفي أمريكا، ارتفعت ثقة الأسواق في أن الاحتياطي الفدرالي سيقدم على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في شهر نوفمبر ، بعد أن كشفت بيانات اقتصادية جديدة عن ارتفاع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية وزيادة معدل التضخم السنوي عن التوقعات، لكنه كان المعدل الأدنى منذ فبراير2021.