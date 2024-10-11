العالم اليوم - مؤشر نيكي الياباني يسجل مكاسب أسبوعية بـ 2.5%

انتم الان تتابعون خبر مؤشر نيكي الياباني يسجل مكاسب أسبوعية بـ 2.5% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أكتوبر 2024 10:21 صباحاً - ارتفع المؤشر نيكي الياباني في ختام تعاملات الجمعة إلى أعلى مستوى إغلاق في أسبوعين مدفوعا بأداء قوي لشركة فاست ريتيلينج ذات الثقل على المؤشر رغم توخي المستثمرين الحذر مع بدء موسم الأرباح.

وارتفع المؤشر نيكي 0.6 بالمئة إلى 39605.80 نقطة فيما صعد 2.5 بالمئة خلال الأسبوع. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة إلى 2706.2 نقطة.

وارتفعت أسهم فاست ريتيلينج 6.1 بالمئة، لتحقق الربح الأكبر بالنسبة المئوية بعد أن قالت الشركة المالكة لعلامة الملابس يونيكلو الخميس إنها حققت أرباحا قياسية للعام الثالث على التوالي.

وساهم ارتفاع سهم فاست ريتيلينج، الأثقل وزنا على المؤشر المكون من 225 سهما، في الحفاظ على مكاسب نيكي رغم تراجع 160 سهما.

ورغم انخفاض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات والمؤشرات الثلاثة لوول ستريت الليلة الماضية، فإن الأسهم المرتبطة بالرقائق اليابانية صعدت مقتفية أثر إنفيديا.

وارتفع سهم شركة أدفانتست، وهي من موردي شركة إنفيديا ومختصة في صناعة معدات اختبار الرقائق، 3.5 بالمئة. وقفز سهم طوكيو إلكترون العملاقة لتصنيع معدات الرقائق 0.4 بالمئة.

ويواجه نيكي صعوبات في الاقتراب من مستوى 40 ألف نقطة مع ترقب المستثمرين لسلسلة من نتائج أرباح الشركات اليوم الجمعة ويوم الثلاثاء وتوخيهم الحذر قبل عطلة عامة يوم الاثنين.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير محللي السوق في شركة سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول "من الصعب الشراء قبل إعلان الأرباح".

وأضاف "يبدو أن المستثمرين يريدون فهم اتجاهات أرباح الشركات قبل اتخاذ أي خطوات".

ومن بين الأسهم الخاسرة، هبط سهم مجموعة سوفت بنك، المستثمرة في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي، واحدا بالمئة وسهم شركة كيه.دي.دي.آي للاتصالات 1.7 بالمئة وتويوتا موتور لتصنيع السيارات 0.7 بالمئة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سهم سفن اند آي هولدينجز 1.4 بالمئة بعد أن أعلنت شركة التجزئة أمس الخميس عن خطة للتخلص من الأعمال غير المربحة والتركيز على عمليات متاجرها الصغيرة في إطار سعيها للتصدي لعرض استحواذ بقيمة 47 مليار دولار من شركة أليمونتاسيون كوش-تار الكندية.