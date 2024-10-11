انت الأن تتابع خبر «ضاع عمرنا واحنا مش واخدين بالنا منها».. اليك أبرز المزايا الغير متوقعة عند تشغيل وضع الطيران على هاتفك .. مستحيل هتصدقها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لأ شك أن وضع يعدافضل المزايا الشائعة في التليفونات الذكية، لكن أغلب المستخدمين لا يعرفون ما الذي يحدث بالفعل لأجهزتهم عندما يتم تفعيل هذه الخاصية، وفقا لأحد أفضل الخبراء الأمريكيين في مجال الهواتف، يكشف لنا ما يحدث خلف الكواليس عند تنشيط وضع الطيران، وكيف يؤثر ذلك على أداء الهاتف بشكل عام، ومن خلال موقعنا المتميز دوت الخليج سنشرح اهمية التفاصيل تابعونا

أهمية وضع الطيران

عند القيام بتفعيل وضع الطيران يحدث الكثير من الأشياء في الهاتف المحمول منها، يتم إيقاف جميع إشارات الاتصالات التي يستخدمها هاتفك، بما في ذلك الشبكات الخلوية، Wi-Fi، والبلوتوث، وهذا يعني أنك لن تتمكن من إرسال الرسائل أو إجراء المكالمات أو استخدام الإنترنت، ومع ذلك، تبقى بعض الميزات مثل التطبيقات التي تم تحميلها مسبقا متاحة للاستخدام، مما يسمح لك بقراءة الكتب الإلكترونية أو مشاهدة الأفلام التي تم تنزيلها دون انقطاع، يتم تصميم هذه الخاصية في الأساس لتكون امنة أثناء الرحلات الجوية، لكنها تقدم أيضا فوائد أخرى للمستخدمين في الحياة اليومية

مزايا أخري لوضع الطيران