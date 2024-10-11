العالم اليوم - ميقاتي: نقود جهودا مكثفة لوقف إطلاق النار في لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أكتوبر 2024 11:22 صباحاً - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، الجمعة، إنه يقود جهودا مكثفة لوقف إطلاق النار ووقف قصف المدنيين في لبنان.

وذكر ميقاتي في كلمة تلفزيونية عقب انعقاد جلسة للحكومة: نقود جهودا مكثفة لوقف إطلاق النار ووقف قصف المدنيين في لبنان.

أجريت اتصالا مع وزير الخارجية الأميركي بشأن جهود وقف إطلاق النار.

ملتزمون بتطبيق القرار 1701 وعلى المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لتنفيذه.

نطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار وقف إطلاق نار "فوري" في لبنان.

مستعدون لتعزيز حضور الجيش اللبناني في الجنوب.

ندين القصف الإسرائيلي على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان. ما يشهده العالم من تصاعد للاعتداءات الإسرائيلية يجعل لبنان كله ضحية للغطرسة الإسرائيلية، التي لا ترتدع.

نريد رئيسا مقبولا من كل اللبنانيين.

خلال الجلسة أيضا، استعرضنا الأوضاع الإنسانية والمعيشية الحالية.

لدينا اليوم نحو 1000 مركز إيواء، منهم 600 مدرسة رسمية ومدارس تربوية.

نشكر كل الدول التي ساعدت لبنان في هذه الظروف الصعبة.

نستعد أيضا لفصل الشتاء، سواء من حيث الوقود أو الثياب الضرورية.

نعمل كل ما في وسعنا لتنفيذ ما يمكن تنفيذه ضمن الإمكانات المتوفرة.

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