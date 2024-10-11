العالم اليوم - ميقاتي: نقود جهودا مكثفة لوقف إطلاق النار في لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أكتوبر 2024 11:22 صباحاً - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، الجمعة، إنه يقود جهودا مكثفة لوقف إطلاق النار ووقف قصف المدنيين في لبنان.
وذكر ميقاتي في كلمة تلفزيونية عقب انعقاد جلسة للحكومة:
- نقود جهودا مكثفة لوقف إطلاق النار ووقف قصف المدنيين في لبنان.
- أجريت اتصالا مع وزير الخارجية الأميركي بشأن جهود وقف إطلاق النار.
- ملتزمون بتطبيق القرار 1701 وعلى المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لتنفيذه.
- نطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار وقف إطلاق نار "فوري" في لبنان.
- مستعدون لتعزيز حضور الجيش اللبناني في الجنوب.
- ندين القصف الإسرائيلي على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان.
- ما يشهده العالم من تصاعد للاعتداءات الإسرائيلية يجعل لبنان كله ضحية للغطرسة الإسرائيلية، التي لا ترتدع.
- نريد رئيسا مقبولا من كل اللبنانيين.
- خلال الجلسة أيضا، استعرضنا الأوضاع الإنسانية والمعيشية الحالية.
- لدينا اليوم نحو 1000 مركز إيواء، منهم 600 مدرسة رسمية ومدارس تربوية.
- نشكر كل الدول التي ساعدت لبنان في هذه الظروف الصعبة.
- نستعد أيضا لفصل الشتاء، سواء من حيث الوقود أو الثياب الضرورية.
- نعمل كل ما في وسعنا لتنفيذ ما يمكن تنفيذه ضمن الإمكانات المتوفرة.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر ميقاتي: نقود جهودا مكثفة لوقف إطلاق النار في لبنان .. في رعاية الله وحفظة