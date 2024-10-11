ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهبارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد أن دعمت بيانات جديدة الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمائة إلى 2644.16 دولار للأوقية (الأونصة) لكنه انخفض بنحو 0.3 بالمائة خلال الأسبوع. وبلغت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2685.42 دولار الشهر الماضي.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمائة إلى 2661.40 دولار.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 31.28 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1 بالمائة إلى 976.55 دولار. ويتجه المعدنان إلى تسجيل خسائر أسبوعية.

وارتفع البلاديوم 1 بالمائة إلى 1080.27 دولار، ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بواقع سبعة بالمائة.