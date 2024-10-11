انت الأن تتابع خبر بوتين: العلاقات مع إيران هي أولويّة لروسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أنّ العلاقات مع إيران تشكّل أولوية بالنسبة لموسكو، بعد محادثات أجراها مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في مدينة عشق آباد، عاصمة تركمانستان، في أولى المحادثات المباشرة بينهما بعد انتخاب بزشكيان رئيسًا لإيران، وأكد بوتين أنّ البلدين يتشاركان وجهات نظر متقاربة جدًا حيال التطورات الدولية.

وأفاد بوتين بأن "العلاقات مع إيران تمثّل أولوية بالنسبة لنا وتتطور بشكل ناجح جداً". وأضاف: "نعمل معاً بشكل نشط على الساحة الدولية ووجهات نظرنا حيال الأحداث التي يشهدها العالم متقاربة جداً في أغلب الأحيان"، وفي السياق، دعا الرئيس الروسي نظيره الإيراني إلى القيام بزيارة رسمية إلى روسيا، والأخير قبل الدعوة.

بدوره، قال بزشكيان إنّ "النظام الصهيوني لا يحترم أي إطار قانوني وإنساني دولي"، مؤكّداً أنّ "الوضع حرج في المنطقة "، وأضاف بزشكيان لبوتين أنّ "إيران وروسيا تتمتعان بقدرات متبادلة وتكاملية جيدة، ويمكنهما مساعدة بعضهما البعض".

كما أمل بزشكيان في الإسراع في التوقيع على وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا.