فن ومشاهير

"مريم الخشت" تتصدر التريند بعد حفل زفافها

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أحمد جودة - القاهرة - حفل زفاف الفنانة مريم الخشت بحضور نخبة من نجوم الفن

بوابة دوت الخليج

إحتفلت الفنانة الشابة مريم الخشت بحفل زفافها مساء أمس الخميس الموافق يوم 10 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام الحالي 2024، وشهد حفل الزفاف حضور نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري، وقد تصدر إسمها التريند بعد انتشار صور حفل الزفاف.

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أبرز حضور حفل زفاف مريم الخشت

وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني منهم: الفنانة يسرا اللوزي، أسماء جلال، بسنت شوقي، جميلة عوض، كريم قاسم، وآخرين من النجوم، والمخرج ماندو العدل، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين بينهم شريف نورالدين.

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أحدث أعمال الفنانة مريم الخشت


ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة مريم الخشت هو مسلسل بعنوان "دون سابق إنذار" والذي تم عرضه في النصف الثاني من موسم شهر رمضان الكريم لهذا العام الحالي 2024، وهو من المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه ماراثون شهر رمضان.

 

طاقم عمل مسلسل دون سابق انذار إنذار 

شارك في بطولة مسلسل دون سابق إنذار كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان آسر ياسين، عائشة بن أحمد، حنان سليمان أحمد خالد صالح، نهال عنبر، جهاد حسام الدين، نورا شعيشع، وآخرين من النجوم، والمسلسل من تأليف كلًا من عمار صبري وسمر طاهر، والاخراج لـ هاني خليفة. 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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