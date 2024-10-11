العالم اليوم - الصين.. ترقب للإعلان عن تفاصيل خطة تحفيز بـ283 مليار دولار

انتم الان تتابعون خبر الصين.. ترقب للإعلان عن تفاصيل خطة تحفيز بـ283 مليار دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أكتوبر 2024 05:21 مساءً - ويتوقع المستثمرون والمحللون أن تضخ الصين ما يصل إلى 2 تريليون يوان (283 مليار دولار) في اقتصاد البلاد، وذلك ضمن خطة التحفيز المالي الجديدة، بهدف دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتعزيز الثقة فيه.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه دوت الخليج، فمن المتوقع أن يعلن عن ذلك وزير مالية الصين في إحاطة "متوقعة للغاية" السبت، وفقًا لأغلبية 23 مشاركًا في السوق استطلعت آراءهم بلومبرغ.

ويتوقع معظم المستجيبين أن يأتي التمويل في شكل سندات حكومية.

وبصرف النظر عن حجم أي حزمة مالية، فإن هدف الدعم سيشير إلى المكان الذي تتطلع إليه الحكومة لتوجيه اقتصادها بعد سنوات من التوسع المدفوع بالديون من خلال الاستثمار، وخاصة في العقارات والبنية التحتية.

وكشف البنك المركزي الصيني، الثلاثاء، عن أكبر تحفيز منذ جائحة كورونا لانتشال الاقتصاد من حالة الانكماش وإعادته نحو هدف النمو الحكومي.

وحفز التفاؤل بيان رسمي صادر عن اجتماع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني جاء فيه أن البلاد ستضخ "الإنفاق المالي الضروري" لتحقيق هدف النمو الاقتصادي لهذا العام والبالغ نحو خمسة بالمئة.