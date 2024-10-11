العالم اليوم - حزب الله: المعركة ما تزال في بدايتها.. ولا تستعجلوا النتائج

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أكتوبر 2024 05:21 مساءً - قال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف، الجمعة، إن المعركة مع إسرائيل "ما تزال في بدايتها"، مشيرا إلى أن الجماعة اللبنانية تظل منفتحة على جهود وقف "العدوان".

وذكر محمد عفيف، خلال مؤتمر صحفي: أولوية حزب الله هي هزيمة إسرائيل ونظل منفتحين على جهود وقف العدوان.

السكان سيعودون قريبا إلى جنوب لبنان والبقاع.

الضاحية الجنوبية لبيروت ستعود أفضل مما كانت.

المعركة مع العدو ما تزال في بدايتها ولا تستعجلوا النتائج.

المخزون الاستراتيجي لحزب الله بخير وسنواصل القتال.

حزب الله يقاتل بشكل مرن حسب متطلبات المعركة. مقاتلو حزب الله يرفضون الانسحاب من المناطق التي تعتبر ساقطة من الناحية العسكرية.

صواريخ حزب الله على شمال إسرائيل دليل على أن المعركة ما تزال في بدايتها.

العدوان على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان عمل مدان.

العدو يقصف سيارات الإسعاف لمنع نقل المصابين.

الغارات الإسرائيلية العنيفة لا تتوقف على الضاحية الجنوبية تحت ذرائع وجود مخازن أسلحة.

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