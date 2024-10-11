ضمن مبادرة بداية.. ندوات ومحاضرات لأئمة الأوقاف في شمال سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أكتوبر 2024 02:30 مساءً - تواصل مديرية أوقاف شمال سيناء، عددًا من الندوات والمحاضرات التوعوية بالمدارس، على مستوى جميع الإدارات الفرعية، في إطار دور وزارة الأوقاف الدعوي والتثقيفي التوعوي، وضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وشملت الندوات، كلمات تربوية في طابور الصباح حول "حب الوطن والمحافظة على مقدراته"، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتوعية المستمرة للنشء وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء.

وأكد الأئمة المشاركون في الندوات والمحاضرات، أهمية تثقيف النشء وتحصينهم بالفكر المستنير وصحيح الدين ونشر ثقافة البناء والتعمير لمواجهة الأفكار الهدامة، وأن الوطن له قيمته الغالية في نفوس كل مؤمن تقي، فالأديان تدعو إلى حب الأوطان والمحافظة عليها فبها تعلو قيمة الإنسان، ومن أجلها يضحي بالغالي والنفيس.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف، تشارك يوميًا بالعديد من الأنشطة الدعوية والاجتماعية وأعمال البر، تحقيقا لخطتها الهادفة "لبناء الإنسان"، ومشاركةً في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة.

وتهدف وزارة الأوقاف من محور بناء الإنسان، لبناء شخصية الإنسان ليكون قويا شغوفًا بالعلم شغوفا بالعمران واسع الأفق وطنيا منتميا مقدما الخير للإنسانية وأن يكون إنسانًا سعيدًا وأن يقدم الخير والنفع للناس.