مصر تفوز برئاسة لجنة التجارة والاستثمار بمنظمة التجارة العالمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أكتوبر 2024 04:29 مساءً -

فاز الدكتور أحمد مغاورى دياب رئيس التمثيل التجاري المصرى السابق، برئاسة لجنة التجارة والاستثمار بمنظمة التجارة العالمية.

وتولى الدكتور أحمد مغاورى دياب رئاسة التمثيل التجارى المصرى خلال الفترة من مايو 2020 وحتى نوفمبر 2021، ثم تولى "مغاوري" رئاسة المكتب التجارى المصرى فى جنيف.

وتولى الدكتور أحمد مغاورى العديد من المناصب خلال الفترة الماضية منها، ملحق تجارى - إدارة الاتحاد الأوروبي - التمثيل التجارى 1997 - 1998، ملحق تجارى - إدارة المنظمات الاقتصادية الدولية - التمثيل التجارى 1998 - 2000، ملحق تجارى فى البعثة الدائمة لمصر فى جنيف من عام 2000 حتى 2005.

وشغل منصب سكرتير ثالث تجارى ثم سكرتير ثانى تجارى - عضوا بالمكتب الفنى بالتمثيل التجارى من 2005 حتى عام 2008.ثم سكرتير ثانى تجارى ثم سكرتير أول تجارى "نائب القنصل التجاري" - المكتب التجارى فى نيويورك من عام 2008 حتى 2012. وسكرتير أول تجارى نائب مدير المكتب الفنى التمثيل التجارى من عام 2012 عام 2013، سكرتير أول تجارى مدير المكتب الفنى بالتمثيل التجارى من عام 2013 حتى عام 2014.

وعمل مستشار تجارى 'قنصل تجاري' لمصر رئيس المكتب التجارى فى مدينة ميلانو بإيطاليا خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2018، ثم مستشار تجارى مدير الترويج للاستثمار والعلاقات العامة والإعلام بالتمثيل التجارى المصرى منذ عام 2018 - مايو 2020.

أما خبرات الدكتور أحمد مغاورى شحاتة فتمثلت فى المفاوضات التجارية متعددة الأطراف والدبلوماسية التجارية والتنمية الشاملة والعلاقات الدولية الاقتصادية وتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية والترويج للصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أما النشاط العلمى للوزير المفوض تجارى الدكتور أحمد مغاورى شحاتة فيتمثل فى المساهمة فى وضع مؤلفات عن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وأثرها على مصر.

وحصل د. مغاورى على درجة الماجستير فى إدارة الأعمال والتسويق الدولى 2002 ثم دكتوراة فى الاقتصاد الأخضر عام 2018.