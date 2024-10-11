انت الأن تتابع خبر فرنسا تستدعي السفير الإسرائيلي إثر الاعتداء على اليونيفيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استدعت باريس، السفير الإسرائيلي، بشأن حادث أطلقت فيه قوات إسرائيلية النار على 3 مواقع لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، بما في ذلك القاعدة الرئيسية لقوات اليونيفيل في الناقورة، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة.

وقالت الخارجية في بيان إن "هذه الهجمات تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وينبغي أن تتوقف فورا"، مضيفة "على السلطات الإسرائيلية ان تقدم تفسيرا. بناء عليه، استدعت فرنسا اليوم سفير إسرائيل في فرنسا إلى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية".

وأكدت يونيفيل الجمعة، إصابة اثنين من عناصرها في انفجارين قرب نقطة مراقبة حدودية، للمرة الثانية خلال يومين، محذّرة من تعرض قواتها لـ "خطر شديد".

وقالت القوة الأممية في بيان "أصيب جنديان من قوات حفظ السلام بعد وقوع انفجارين بالقرب من برج مراقبة"، محذرّة من أنّ هذه "الحوادث تضع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة... في خطر شديد للغاية".

كما تحدّثت عن انهيار "عدة جدران حماية في موقعنا التابع للأمم المتحدة رقم 1-31، بالقرب من الخط الأزرق في اللبونة، عندما اصطدمت جرافة إسرائيلية بمحيط الموقع" الجمعة.