انت الأن تتابع خبر «انسى الشعر الابيض والشيب تماما..!!» وصفة للتخلص من شرب الشعر بمكونات طبيعيه وفعاله 100%.. هتشوفى الفرق بنفسك..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهور الشيب من الأمور الطبيعية التي تحدث مع التقدم في العمر، ولكن بعض الأشخاص قد يلاحظون ظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة، مما يسبب القلق الحل يكمن في الاستفادة من الطبيعة، فهناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تقليل ظهور الشيب وتأخير ظهوره، كما تعيد للشعر لونه الحيوي وتغذيه من الجذور.

أفضل الوصفات للتخلص من شيب الشعر بمكونات طبيعية آمنة وفعالة

وصفة الحناء وزيت جوز الهند

الحناء تعتبر من أقدم المكونات الطبيعية المستخدمة لتغطية الشيب وتلوين الشعر بشكل طبيعي، كما أن زيت جوز الهند يساعد في تغذية الشعر وتقويته.

المكونات

2 ملعقة كبيرة من الحناء.

نصف كوب من زيت جوز الهند.

بضع قطرات من عصير الليمون (اختياري).

الطريقة