انت الأن تتابع خبر «انسى الشعر الابيض والشيب تماما..!!» وصفة للتخلص من شرب الشعر بمكونات طبيعيه وفعاله 100%.. هتشوفى الفرق بنفسك..!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ظهور الشيب من الأمور الطبيعية التي تحدث مع التقدم في العمر، ولكن بعض الأشخاص قد يلاحظون ظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة، مما يسبب القلق الحل يكمن في الاستفادة من الطبيعة، فهناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تقليل ظهور الشيب وتأخير ظهوره، كما تعيد للشعر لونه الحيوي وتغذيه من الجذور.
أفضل الوصفات للتخلص من شيب الشعر بمكونات طبيعية آمنة وفعالة
وصفة الحناء وزيت جوز الهند
- الحناء تعتبر من أقدم المكونات الطبيعية المستخدمة لتغطية الشيب وتلوين الشعر بشكل طبيعي، كما أن زيت جوز الهند يساعد في تغذية الشعر وتقويته.
المكونات
- 2 ملعقة كبيرة من الحناء.
- نصف كوب من زيت جوز الهند.
- بضع قطرات من عصير الليمون (اختياري).
الطريقة
- 1. قومي بتسخين زيت جوز الهند على نار هادئة لبضع دقائق.
- 2. امزجي الحناء مع الزيت الدافئ، وإذا رغبتِ، يمكنك إضافة بضع قطرات من عصير الليمون للحصول على لمعان إضافي.
- 3. ضعي الخليط على شعرك وركزي على المناطق التي يظهر فيها الشيب.
- 4. اتركيه لمدة ساعتين ثم اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.
- 5. استخدمي هذه الوصفة مرة أو مرتين في الشهر للحصول على نتائج رائعة.
- باتباع هذه الوصفات الطبيعية واستخدام المكونات المتوفرة في المنزل، يمكنك تأخير ظهور الشيب واستعادة لون شعرك الطبيعي بشكل آمن وفعّال. بالإضافة إلى ذلك، الاستمرار على هذه الوصفات سيمنح شعرك التغذية اللازمة ليظل صحيًا وقويًا. جربي هذه الطرق وشوفي الفرق بنفسك!