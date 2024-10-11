كل ما تريد معرفته عن مباراة المنتخب وموريتانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أكتوبر 2024 02:30 مساءً - يواجه منتخب مصر بقيادة حسام حسن اليوم الجمعة، المنتخب الموريتانى على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب، ونرصد فى الاسطر التالية كل ما تريد معرفته عن المباراة المرتقبة.

س: متى تقام مباراة مصر وموريتانيا؟

ج: يستقبل منتخب مصر في السابعة مساء اليوم الجمعة، منتخب موريتانيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025، بينما يخرج لمواجهة المنتخب الموريتاني في السادسة مساء يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

س: ماهو التشكيل المتوقع للمنتخب الوطنى أمام موريتانيا؟

ج: من المتوقع أن يخوض حسام حسن المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وأحمد عيد ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدي في الدفاع، ومروان عطية وأحمد مصطفى زيزو ومحمود تريزيجيه في الوسط، ومحمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش في الهجوم.

س: ماهو ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة موريتانيا؟

ج: يتصدر المنتخب الوطني مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وذلك قبل خوض الجولة الثالثة في المجموعة أمام موريتانيا الذي يحتل المركز الرابع في المجموعة برصيد 3 نقاط.

س: كيف بدأ لاعبو المنتخب يوم المباراة؟

ج: أدى لاعبو منتخب مصر صلاة الجمعة في فندق الإقامة قبل مواجهة موريتانيا، ودارت الخطبة حول الإخلاص في العمل لتحقيق النصر واستلهام روح أكتوبر لتحقيق الانتصارات.