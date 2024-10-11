أخبار اليمن : رغم التضييقات والحواجز.. 30 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

رغم التضييقات والحواجز.. 30 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصىأدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة أن نحو 30 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر باب الأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، في أكتوبر 2023، تشدد قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة.