انت الأن تتابع خبر زلّة لسان لخالد مشعل تشعل وسائل التواصل: "إيران قتلت هنية" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت زلّة لسانٍ واضحة للقيادي بحركة حماس، ورئيس مكتبها السّياسي الأسبق لسنوات طويلة خالد مشعل، الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد قال هنيّة خلال مقابلةٍ له مع التلفزيون العربي (مقرّه قطر)، إنّ "إيران اغتالت الأخ أبو العبد هنية (الله يرحمه) في طهران، يعني اعتدت على سيادة إيران"، ومن سياق الجملة يبدو أنّ خالد مشعل (68 عامًا) كان يقصد أنْ يقول إسرائيل وليسَ إيران، إلّا أنّه وكعادته في تصريحاته أثار موجةً من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعيّ، ففريق كبير، على رأسهم الشاعر السوري المعارض أنس دغيم، اعتبرها زلّة مقصودة، معللين أنّ مشعل ليسَ بالشخص الذي يخطأ هكذا خطأ، ومن المعروف أنّ مشعل أكثر قربًا من التيار الإخواني داخل حماس، رغم شكره حزب الله وإيران عدّة مرات، إلّا أنّ أكثر من مقابلة سابقة وأكثر من موقف أكّدا أنّ مشعل غير مقرب بما يكفي من إيران، علمًا أنّه كان اتخذ قرار الخروج من سوريا وعدم مناصرة رئيس النظام السوري الأسد، فيما رآى آخرون أنّها زلة عادية تحصل، في حين اعتبر فريقُ ثالث قاموا باجتزاء المقابلة أنّ مشعل يخالف نفسه.