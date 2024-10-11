الأرجنتين تتعثر والبرازيل تحقق فوزاً قاتلاً

الأرجنتين تتعثر والبرازيل تحقق فوزاً قاتلاًحقق المنتخب البرازيلي الفوز على تشيلي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما فجر اليوم، في الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

وكان منتخب تشيلي قد تقدم بهدف مبكر سجله اللاعب إدواردو فارغاس في الدقيقة الثانية، وتعادل للبرازيل اللاعب إيغور جيسوس في الدقيقة 45، ثم سجل البديل لويز هنريكي هدف الفوز للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 89.

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، في حين استمر منتخب تشيلي برصيد 5 نقاط في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى لحساب الجولة ذاتها، تعادل المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الفنزويلي بهدف لمثله.

وسجل هدف الأرجنتين نيكولاس أوتامندي في الدقيقة 13، قبل أن يدرك سالمون روندون، التعادل لفنزويلا في الدقيقة 65.

وشهدت المباراة عودة قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي للعب على المستوى الدولي بعد تعافيه من إصابة تعرض لها في نهائي كوبا أمريكا 2024، أمام كولومبيا في يوليو الماضي.

ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب، في حين رفع منتخب فنزويلا رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع.

وكانت الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 قد انطلقت بفوز بوليفيا على كولومبيا بهدف نظيف سجله اللاعب ميغيل تيرسيروس في الدقيقة 58.

ورفع منتخب بوليفيا رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس، في حين استمر منتخب كولومبيا في المركز الثاني برصيد 16 نقطة.

وضمن الجولة ذاتها، تعادل منتخب الإكوادور مع باراغواي بدون أهداف. ورفع منتخب الإكوادور رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، في حين وصل منتخب باراغواي إلى 10 نقاط في المركز الثامن.