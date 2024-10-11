العالم اليوم - وارن بافيت يقلص حصته في "بنك أوف أميركا" إلى أقل من 10%

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أكتوبر 2024 11:22 صباحاً - خفضت شركة "بيركشاير هاثاواي" التابعة للملياردير الأميركي الشهير وارن بافيت، حصتها في "بنك أوف أميركا" إلى أقل من 10 بالمئة، في استمرار لموجة بيع كبيرة بدأت منذ منتصف يوليو.

وكشفت الشركة في ملف تم تقديمه الخميس إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، عن بيع أكثر من 9.5 مليون سهم، مقسمة بين ثلاث معاملات تمت من الثلاثاء إلى الخميس.

وتؤدي هذه الخطوة إلى خفض حيازة الشركة إلى عدد 775 مليون سهم، أو حصة تبلغ نحو 9.987 بالمئة.

ونظرًا لأن حيازة "بيركشاير هاثاواي" أصبحت الآن أقل من عتبة 10 بالمئة الأساسية، فإن الشركة لم تعد ملزمة بالإبلاغ عن معاملاتها ذات الصلة في الوقت المناسب.

وتتطلب لجنة الأوراق المالية والبورصات من المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 10 بالمئة من الأوراق المالية للشركة الإبلاغ عن المعاملات التي تنطوي على أسهم تلك الشركة في غضون يومي عمل.

وبحلول أكتوبر الجاري، تجاوزت عائدات شركة بيركشاير هاثاواي 10 مليارات دولار من بيع حصتها في ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة، وفقاً لتقرير تنظيمي صدر الاثنين.

وكان بافيت قد بدأ تقليص حصته الضخمة في البنك منذ منتصف يوليو، ما وضع ضغوطاً على سعر السهم منذ ذلك الحين.