العالم اليوم - لبنان.. مصادر تكشف عن وضع وفيق صفا "الحرج"

انتم الان تتابعون خبر لبنان.. مصادر تكشف عن وضع وفيق صفا "الحرج" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أكتوبر 2024 11:22 صباحاً - قالت مصادر لـ"دوت الخليج"، الجمعة، إن القيادي في حزب الله وفيق صفا الذي استهدفته إسرائيل بغارة جوية في وسط بيروت "أصيب بجروح خطرة ووضعه حرج".

وكانت إسرائيل قد شنت غارتين، مساء الخميس، على بيروت، في حين نقل مراسل "دوت الخليج" عن مصدر إسرائيلي قوله إن المستهدف هو القيادي وفيق صفا.

ووفيق صفا هو مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله، وفق القناة 12 الإسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الاستهداف في العاصمة اللبنانية هو لـ"شخصية استثنائية" في بيروت.

كانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت، مساء الخميس، أن الغارتين الإسرائيليتين في بيروت خلفتا عشرات القتلى والجرحى.