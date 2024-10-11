توقعات بنمو حجم التجارة العالمية 3% خلال العام المقبل

دبي - احمد فتحي في الجمعة 11 أكتوبر 2024 11:08 صباحاً - سي إن بي سي_ رفعت منظمة التجارة العالمية ، اليوم الخميس، توقعاتها لنمو حجم التجارة العالمية هذا العام إلى 2.7% مقابل توقعات في أبريل بنموه بنسبة 2.6%، وذلك بعد التعافي من تراجع في العام الماضي بسبب التضخم المرتفع وزيادة معدلات الفائدة.

ورجحت المنظمة، في تقرير الصادر الخميس، أن ينمو حجم التجارة العالمية بنسبة 3% في العام 2025، مع افتراض احتواء التوترات الجيوسياسية القائمة في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة للمنظمة في بيان: “نتوقع تعافياً تدريجياً في التجارة العالمية في 2024، لكننا نبقى حذرين من الانتكاسات المحتملة، وتحديداً احتمال تصاعد صراعات إقليمية مثل صراعات الشرق الأوسط”، بحسب وكالة .

وأضافت: “قد يكون الأثر هو الأشد على الدول المشاركة بشكل مباشر، لكنها ربما تؤثر كذلك بشكل غير مباشر على تكاليف الطاقة العالمية وممرات الشحن”.

ورفع تصاعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان ضمن صراعه مع حزب الله اللبناني في الأسابيع القليلة الماضية مخاوف من الاتجاه نحو حرب إقليمية على مستوى الشرق الأوسط، خاصة في ظل الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل بين الحين والآخر، والترقب للرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الأخير.

وذكرت منظمة التجارة العالمية أن اختلاف السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى يعد عامل خطر آخر على توقعات حجم التجارة العالمية.

وقالت إن ذلك الاختلاف “قد يؤدي إلى تقلب مالي وتحولات في تدفقات رأس المال في ظل خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة”.

وأشارت إلى أن ذلك سيجعل خدمة الديون أصعب على الدول الأفقر.

وأضافت منظمة التجارة العالمية: “هناك أيضاً احتمال صعود محدود بعض الشيء في التوقعات إذا حفّز خفض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة نمواً أقوى من المتوقع من دون إعادة رفع التضخم”.