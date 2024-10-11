انت الأن تتابع خبر كم سعر ليرة الذهب الرشادي والإنجليزي في الأردن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغ سعر بيع الليرة الرشادي في الأردن الجمعة، نحو 374 دينارا، بينما يبلغ سعر الليرة الإنجليزي نحو 427 دينارا.

وارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الجمعة الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.



ويبلغ سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 عند 53.3 دينارا والشراء عند 51.3 دينارا، وبيع الغرام من عيار 24 عند 61.5 دينار والشراء بـ59.2، فيما يبلغ سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 عند 47.4 و43.8 دينار على التوالي.