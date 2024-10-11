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هيئة الأرصاد الجوية :طقس الغد حار نهارا ومعتدل فى أول الليل وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 33 درجة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أكتوبر 2024 01:29 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد السبت 12 أكتوبر 2024، طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

 

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع أن يشهد غدا تأثر البلاد بـ شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة علي بعض المناطق ، وفرص أمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين .

 

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 36 درجة، والصغرى 20، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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