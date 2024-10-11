انت الأن تتابع خبر اللاعب الأردني صالح زريقات يحرز فضية بطولة العالم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق اللاعب الأردني السابق في المنتخب الوطني للمصارعة ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي للمصارعة، صالح زريقات، إنجازاً جديداً بتتويجه بالميدالية الفضية في بطولة العالم للأساتذة، التي تستضيفها العاصمة الكرواتية زغرب.



وتمكن زريقات من خوض ثلاث نزالات في فئة المصارعة الحرة لوزن 130 كغم (المستوى D)، حيث افتتح مشواره بفوز مستحق على اللاعب الكازاخستاني إيفان مازور في الدور ربع النهائي.



وفي نصف النهائي، واصل زريقات تألقه بتغلبه على الإيراني ماجد مراد، قبل أن يخسر في النهائي أمام البطل الأولمبي الجورجي الدار كورتانيدزي، ليحصد بذلك الميدالية الفضية .