صلاح يقود الهجوم.. تشكيل منتخب مصر أمام موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - حدد حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة الذي سيخوض مواجهة موريتانيا، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة مصر ضد موريتانيا

يلتقي الفراعنة مع ضيفه الموريتاني، مساء اليوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2024 على ملعب "ستاد القاهرة"، في تصفيات كأس أمم إفريقيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل مصر أمام موريتانيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد عيد، ورامي ربيعة، ومحمد عبدالمنعم، ومحمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، وتريزيجيه، وأحمد مصطفى زيزو.

في خط الهجوم: محمد صلاح وعمر مرموش، وتريزيجيه.

وتنقل مباراة مصر ضد موريتانيا، على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري لمباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.