انت الأن تتابع خبر كيليان مبابي يثير الجدل بظهوره في ملهى ليلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، الجدل بعد أن أمضى ليلة صاخبة في أحد الملاهي الليلية بمدينة ستوكهولم السويدية، مساء الخميس الماضي.



ووفقاً لصحيفة "أفتونبلاديت" السويدية، رصدت عدسات المصورين مبابي وهو يغادر مطعماً فرنسياً في وسط المدينة، مرتدياً قناعاً على وجهه في محاولة للتخفي عن الجمهور، قبل أن يتوجه إلى ملهى ليلي.



يذكر أن مبابي لم ينضم لمنتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي لمواجهة إسرائيل، بسبب إصابته بإجهاد عضلي. وأفاد التقرير أن النجم الفرنسي وصل إلى الملهى بسيارة صغيرة سوداء وتم تخصيص غرفة خاصة له.



وأشار التقرير أيضاً إلى أن مبابي تابع مباراة منتخب بلاده ضد إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية، التي انتهت بفوز فرنسا 4-1 في مباراة أقيمت على أرض محايدة في هنغاريا. وبعد اللقاء، علق مبابي عبر حسابه على "إنستغرام" قائلاً: "مباراة جيدة" .