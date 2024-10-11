8 سيناريوهات محتملة تهدد الاقتصاد العالمي

دبي - احمد فتحي في الجمعة 11 أكتوبر 2024 08:12 صباحاً - العربية.نت_ قالت شركة التأمين “لويدز -Lloyd’s” إن تفاقم التوترات الجيوسياسية قد يكبد الاقتصاد العالمي خسائر بقيمة 14.5 تريليون دولار على مدى 5 سنوات، بسبب أثرها على سلاسل الإمداد وسوق التأمين.

ووضعت الشركة، بالتعاون مع مركز كامبردج لدراسات المخاطر، 8 سيناريوهات محتملة، متعلقة بالمخاطر الجيوسياسية عالميا، وأقل هذه السيناريوهات حدة، سيكبد الاقتصاد العالمي خسائر 7 تريليونات دولار على خمس سنوات، أما أكثرها سوءا، فسيكبد الاقتصاد 50 تريليون دولار للفترة نفسها.

وذكرت “لويدز” أن الاضطرابات تهدد 80% من واردات وصادرات العالم، أي 11 مليار طن من البضائع، لافتة إلى أن إغلاق الممرات التجارية الرئيسية يعتبر أحد أكبر التهديدات حاليا.

ولفتت إلى أن التأثير الاقتصادي سينجم عن أضرار جسيمة للبنية الأساسية في منطقة الصراع واحتمال تعرض ممرات الشحن للخطر.

وتسببت الحروب في أوكرانيا وغزة بالفعل في اضطراب طرق الشحن في البحر الأسود والبحر الأحمر.

وترى شركة لويدز أن احتمال نشوب مثل هذا الصراع الجيوسياسي يشكل خطراً نظامياً أو احتمالاً منخفضاً ولكن تأثيره كبير .

وأوضحت الشركة أنها بحثت أيضاً في مخاطر نظامية محتملة أخرى بالشراكة مع مركز كامبريدج لدراسات المخاطر، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية وأحداث الطقس المتطرفة.