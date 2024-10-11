الجهاز المركزي للمحاسبات يعتمد تعديلات جديدة على معيار…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 11 أكتوبر 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج_ انعقدت اللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبي الموحد والمعايير التابعة للجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم الخميس، لمناقشة التعديلات الجديدة التي أدخلت على معيار المحاسبة المصري رقم (10) المتعلق بالأصول الثابتة وإهلاكها.

وأقرت اللجنة الموافقة على إتاحة استخدام المنشآت الملزمة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد، ومعايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل، لنموذج إعادة تقييم الأصول الثابتة وفقا للمعيار رقم(10) الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 883 لسنة 2023 وقد تم اعتماد التعديلات.

كما تم اعتماد التعديلات على النظام المحاسبي الموحد بما يتناسب مع آثار تعديل المعيار رقم (10).

وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد نموذج إعادة التقييم يهدف إلى إظهار القيمة العادلة للأصول، مما يسهم في تعزيز الملاءة المالية للشركات التي ستقوم بتطبيق هذا النموذج كسياسة محاسبية معتمدة.