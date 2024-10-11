انت الأن تتابع خبر لكل العرايس قبل زفافها.. بملعقة نشا وكركم تخلصي من شعر المناطق الحساسة والجسم كله من الجذور في ثواني وتبيض فوري....!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى العديد من النساء إلى إيجاد طرق طبيعية للتخلص من الشعر نهائيًا، وقد وجد الحل في مزيج النشا والكركم يعتبر النشا من المكونات التي تبيّض البشرة، مما يجعلها تبدو مثل بياض الثلج بالإضافة إلى ذلك، يساعد الكركم في إزالة البقع والحبوب وآثارها عند مزج هذين المكونين معًا، يمكن أن يسهمان في التخلص من الشعر منذ الاستخدام الأول لهذه الوصفة سنتناول في المقال التالي كيفية تحضير هذه الوصفة.

مكونات وصفة النشا والكركم

تتألف الوصفة من مكونات طبيعية تتواجد في معظم بيوتنا، وسنعرضها لكم كما يلي.

معلقة من الكركم

معلقة من النشا.

ماء.

معلقة من زيت الزيتون.

معلقة من الفازلين.

كيفية تجهيز الوصفة:

يتم إعداد الوصفة من خلال عدة خطوات سهلة وهي كالتالي.

احضري طبقاً وضعي فيه النشا والكركم، ثم امزجيهما جيداً.

قومي بإضافة الماء إليهم بصورة تدريجية مع التحريك حتى تحصلي على خليط ناعم وكريمي.

قومي بإضافة زيت الزيتون والفازلين مع تحريك المكونات حتى تتكون لديكِ خليط كريمي.

ضعي المزيج على البشرة واتركيه حتى يجف بشكل كامل.

قومي بفركه عكس اتجاه نمو الشعر، وستلاحظين كيف ستبدأين بالتخلص من الشعر من الاستخدام الأول لهذه الوصفة.

طريقة تحضير وصفة الكركم والملح

تعتبر هذه الوصفة واحدة من الطرق الفعالة للتخلص من الشعر، وسنوضح لكم طريقة إعدادها فيما يلي.

5 معالق من الملح.

كوب من الماء.

5 معالق من الحليب.

6 معالق من الكركم.

طريقة تحضير الوصفة