انت الأن تتابع خبر نتائج القبول المركزي .. معدلات القبول 2024 الكليات الحكومية العراقية والأهلية جميع الجامعات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - معدلات القبول 2024 الحكومية العراقية، سنوضح لكم الآن معدلات قبول الجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية في العراق، حيث يبحث الكثير من طلاب السادس الإعدادي عن معدلات القبول المركزي، خاصة مع إجراء امتحانات الدور الثالث وفتح القبول في الجامعات والمعاهد مرة أخرى، بالإضافة إلي هبوط معدلات عدد من الكليات والجامعات خلال العام الدراسي الحالي مقارنة بالسابقة مع الإعلان عن نتائج القبول بالجامعات العراقية.

معدلات القبول في العراق

وجاءت معدلات القبول في الكليات والجامعات الحكومية والأهلية مختلفة وأقل من السنوات الماضيةـ، كمان جاتء معدل القبول في الجامعات التي بها دراسة مسائية أقل من معدلات القبول في الدراسة الصباحية، وتعد أشهر الجامعات التي يبحث عنها العراقيين هي جامعة بغداد والبصرة والقادسية، حيث تعد الجامعات المفضلة للطلبة العراقيين في الاقسام العلمي والأدبي.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024-2025

ننشر لكم الآن الحدود الدنيا في كليات جامعة بغداد والبصرة جميع الكليات

كلية طب الموصل: معدل 100.33%

كلية طب الأسنان: معدل 99.13%

كلية الصيدلة: معدل 98.83%

كلية هندسة الحاسوب: معدل 95%

كلية الهندسة، قسم الميكانيك: معدل 86.33%

كلية العلوم: معدل 88%

كلية علوم الحاسوب والرياضيات: معدل 67.67%

كلية علوم البيئة وتقاناتها: معدل 62%

كلية الحقوق: معدل 78.83%

كلية العلوم السياسية: معدل 65.5%

كلية التمريض للذكور: معدل 97.67%

كلية التمريض للبنات: معدل 95.33%

كلية الطب البيطري: معدل 70.17%

كلية الزراعة والغابات: معدل 60%

كلية الإدارة والاقتصاد: معدل 60%

كلية التربية للعلوم الصرفة: معدل 74.5%

كلية التربية للعلوم الإنسانية: معدل 83.33%

معدلات القبول على الجامعات خارج العراق

معدل الاعتراف للطب العام 94.50%

معدل الاعتراف لطب الاسنان 84.50%

معدل الاعتراف للصيدلة 84.50%

معدلات قبول الجامعات الأهلية العراق 2024

وزارة التعليم تحدد المعدلات للتقديم على الكليات الطبية في دليل القبول الكليات الأهلية:-

كلية الطب البشري 95

كلية طب الأسنان 85

كلية الصيدلة 85

التقديم على المنحة المجانية الطب العام 96 أما الصيدلة والاسنان 93.

موعد صدور نتائج القبول المركزي 2024