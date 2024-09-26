انت الأن تتابع خبر واتساب هيتوقف!!... تصريحات جديدة بشأن ايقاف واتساب في الهواتف القديمة خلال اربعة اشهر لهذا السبب! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر واتساب من اهم تطبيقات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الكثيرين سواء كان للتواصل الفردي او للتواصل الجماعي، لكن خلال الفترة الاخيرة قد تم الاعلان بشكل رسمي من قبل بعض الجهات المسؤولة عن وقف تطبيق واتساب في بعض الهواتف مما قد زاد من قلق المستخدمين بشأن عدم القدرة على التواصل بين جهات الاتصال وبين المجموعات على الواتساب، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر دوت الخليج

حقيقة ايقاف واتساب

في تصريحات رسمية من قبل الشركة المسؤولة فإن تلك الخطوة تعتبر من خطوات زيادة الامان وتحسين الآداء الخاص بالبرنامج، والذي يوس فيتيح لك ضمان حماية الرسائل والمكالمات عبر تطبيق واتساب بشكل كامل، وهناك ايضًا بعض

الاسباب الأخرى وابرزها:

ان الهواتف ذات الاصدارات القديمة لا تعتبر آمنة بالحد الكافي مما يسهل تعرضها للاختراق.

لا تمتلك الاجهزة القديمة ميزة الوصول إلى احدث نسخة من واتساب مما يجعل التجربة غير كاملة.

لا تتعامل الهواتف القديمة مع تحديثات واتساب جيدًا مما يزيد من تحمل الشركة للاعباء الخاصة بالتحديثات المخصصة لتلك النسخ من الهواتف.

انواع الهواتف التي سوف يقف بها واتساب