انت الأن تتابع خبر رسمياً سعر ومواصفات ومميزات هاتف Samsung Galaxy F05 - أفضل هاتف فئة اقتصادية من سامسونج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة سامسونج عن أحدث هواتفها الذكية في الفئة الاقتصادية وهو Samsung Galaxy F05 الذي يأتي بتصميم راقي وجذاب، وأيضاً يأتي بمواصفات جيدة مقابل سعره المتميز، ومن أهم هذه المميزات هي المعالج الجيد من شركة ميديا تيك Helio G85 ثماني النواة، وأيضاً يأتي ببطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير، وفيما يلي سوف نتعرف في هذا المقال على مواصفات ومميزات وسعر

الهاتف.

مواصفات موبايل Samsung Galaxy F05

المواصفات التفاصيل المعالج Mediatek Helio G85 ثماني النواة تكنولوجيا 12 نانو التخزين / الرام الذاكرة الداخلية 64 جيجا بايت الذاكرة العشوائية 4 جيجا رام الكاميرا الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل الكاميرا الخلفية مزدوجة 50+2 ميجا بكسل الشاشة PLS LCD بحجم 6.7 بوصة بدقة 720×1600 بكسل بكثافة بكسلات 262 بكسل لكل بوصة جودتها +HD نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة سامسونج One Ul Core 6.0 البطارية 5000 مللي أمبير الشحن السريع يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 25 واط خاصية OTG يدعم منفذ الUSB يأتي من نوع Type C 2.0 ألوان الهاتف الأزرق

مميزات

هاتف Samsung Galaxy F05

تصميم الهاتف مميز وشيك، والخامات الخارجية المستخدمة في الهاتف تأتي كالآتي الظهر من بوليمر سيليكون جلد صديق للبيئة مع فريم من البلاستيك.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع ال4G.

بطارية الهاتف ذات سعة كبيرة تعمل لفترة طويلة بشكل جيد.

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الFHD.

إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق تركيب كارت ذاكرة خارجي MicroSD في منفذ منفصل.

يدعم الهاتف منفذ ال3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

المعالج الذي يأتي في الهاتف يقدم أداء جيد بالنسبة للفئة الاقتصادية التي يأتي بها الجهاز.

يدعم الهاتف مستشعر التسارع والتقارب.

الكاميرا الخلفية تقدم أداء جيد في تصوير الصور والفيديوهات.

سعر Samsung Galaxy F05

سعر الهاتف في السوق العالمي حوالي 100 دولار للنسخة 64 جيجا بايت + 4 جيجا رام.

محتويات علبة Samsung Galaxy F05

تأتي في علبة الهاتف الجهاز، سلك USB من نوع Type C، دبوس معدني، كتيب التعليمات يوضح فيه كيفية الاستخدام.

عيوب هاتف Samsung Galaxy F05

لا يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة ال4K.

سماعات الهاتف الخارجية ليست ستريو.

دقة الكاميرا الأمامية ضعيفة عكس الهواتف في فئته السعرية.

الهاتف غير داعم لمستشعر الجيروسكوب والبوصلة.

لا يدعم الهاتف مستشعر بصمة الإصبع.

لا يأتي معه شاحن في العلبة يتوجب عليك شراءه بشكل منفصل.

لا يدعم الهاتف الشحن السلكي العكسي والشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي.