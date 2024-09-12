انت الأن تتابع خبر ما تشغلش المكيف تاني..!! ثلاث امراض يسببها مكيف الهواء لهؤلاء الاشخاص..!! شوف لو كنت منهم ولا لا..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد مكيفات الهواء جزءا أساسيا من حياتنا اليومية، خاصة في المناطق ذات الطقس الحار ورغم الراحة التي توفرها لنا، إلا أن هناك بعض الأمراض غير المتوقعة التي قد تسببها عند سوء استخدامها أو صيانتها، في هذا المقال، سنتعرف على ثلاثة من هذه الأمراض.

التهاب الشعب الهوائية

يعتبر الهواء البارد الخارج من مكيفات الهواء عاملا محتملا لتفاقم التهابات الجهاز التنفسي، وخاصة التهاب الشعب الهوائية، وعندما يتعرض الشخص بشكل مفاجئ للهواء البارد، قد تحدث تقلصات في الشعب الهوائية، مما يؤدي إلى التهابها، إضافة إلى ذلك، فإن مكيفات الهواء التي لا يتم تنظيفها بانتظام قد تكون مليئة بالبكتيريا والفطريات، مما يزيد من فرص حدوث التهابات في الجهاز التنفسي.

حساسية الجيوب الأنفية

الجيوب الأنفية هي من الأعضاء الأكثر تأثر بالهواء الجاف أو الملوث الذي قد يضخ من مكيفات الهواء، ويمكن للهواء البارد أن يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية في الجيوب الأنفية، مما يزيد من فرص الإصابة بالحساسية أو التهاب الجيوب، وكما أن مكيفات الهواء التي لا يتم تنظيف فلاترها بانتظام قد تحمل الغبار والعفن، وهي مسببات معروفة لحساسية الجيوب الأنفية.

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