نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مهرجان المشجعين".. نافذة سياحية تظهر شغف جماهير كأس العالم 2034 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعد الرياضة رافدًا أساسيًا لنمو الاقتصاد وازدهاره، لذا تحرص المملكة على الاستثمار الأمثل في القطاع الرياضي من خلال العمل المستمر على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما ينعكس على مستويات جودة الحياة لمواطني المملكة والمقيمين على أراضيها، وتوفير تجربة رائعة غير مسبوقة لعشّاق كرة القدم في عام 2034.

وتخوض الجماهير الرياضية من مختلف أنحاء العالم تجربة استثنائية وسط أجواء ترفيهية مميزة في مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ الذي يستهدف جمهور كأس العالم FIFA™ 2034"، إذ ستتحوّل جميع مواقع مهرجان المشجعين إلى مراكز نابضةً بالحياة، تتيح للمشجعين إظهار شغفهم تجاه كرة القدم، ومشاركة أجمل اللحظات الاحتفالية.

ويُعد "مهرجان المشجعين" في كل مدينة مستضيفة بمثابة وجهات مثالية للاحتفاء، إذ تقدم مشهدًا متكاملًا من التجارب الواقعية والرقمية، بدءًا من حديقة الملك سلمان في العاصمة الرياض ووصولًا إلى المرسى في نيوم.

وستكون مواقع "المشجيعن" في الرياض بحديقة الملك سلمان أكبر حديقة حضرية في العالم، وساحة المهرجانات في القدية التي ستشكل وجهة فريدة تطل على السفوح الجبلية المذهلة، والذي يُمكن الوصول لتلك الموقعين من خلال مترو الرياض المكون من ستة خطوط والعديد من خيارات التنقل الأخرى.

وفي جدة، ستكون واجهة جدة البحرية على البحر الأحمر، وحديقة الخزامى، والمنطقة الشرقية في حديقة الملك عبدالله، وحديقة الملك فهد، وساحة البحار في أبها ضمن مشروع "وادي أبها" إضافة لحديقة الضباب، وبمدينة المستقبل نيوم ستكون في المرسى ضمن مشروع "ذا لاين" ومدرج ذا مارينا ستيبس، ومناطق أخرى وعديدة للجماهير على مدار أسابيع الحدث العالمي الاستثنائي.

وسيتمكن المشجعون خلال مونديال العالم من حضور عدة مباريات بسهولة في يوم واحد، عبر الخمس مدن المستضيفة بفضل تنوع ووفرة خيارات الإقامة ونظام التنقل المتكامل، مما يضمن لهم الاستمتاع بتجربة كروية مليئة بالحماس