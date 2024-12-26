تعرف على موعد صرف الدفعة 86 من حساب المواطن لشهر يناير 2025

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رياض - احمد صلاح - في إطار تنفيذ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأوامر الملكية التي صدرت في الأشهر الماضية بتمديد صرف دعم حساب المواطن حتى نهاية العام المقبل، تم اتخاذ قرار بتبكير صرف الدفعة 86 لشهر يناير 2025.

يهدف برنامج حساب المواطن إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين

لا سيما الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. كما يشدد البرنامج على ضرورة تحديث البيانات بشكل دوري لضمان استمرار الدعم للمستحقين.

تبكير صرف الدفعة 86 لشهر يناير 2025

أعلن برنامج حساب المواطن عن تبكير موعد صرف الدفعة 86 الخاصة بشهر يناير 2025، وذلك لتيسير الأمور المالية على المستفيدين في الوقت المناسب. يتم تبكير الصرف عادةً إذا صادف موعده عطلة رسمية أو نهاية أسبوع في البنوك، بما يسهم في تقديم الدعم للأسر في الوقت الذي يحتاجونه. في الفقرة التالية، نوضح لكم الموعد الجديد لصرف هذه الدفعة.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 86 لشهر يناير 2025

يصرف دعم حساب المواطن شهريًا في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية أو عطلة نهاية أسبوع، يتم تقديم أو تأخير موعد الصرف ليوم عمل. وفقًا للقرار الجديد، تم تقديم موعد صرف دفعة يناير 2025 ليكون يوم الخميس 9 يناير بدلاً من العاشر من الشهر.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن 2025

للحصول على دعم حساب المواطن في 2025، يجب استيفاء الشروط التالية:

الجنسية: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، باستثناء حاملي بطاقات التنقل.

الإقامة: يجب أن يكون المستفيد مقيمًا بشكل دائم داخل المملكة، وألا يكون قد قضى أكثر من 90 يومًا خارج المملكة خلال العام الماضي.

البيانات الصحيحة: يجب أن تكون جميع البيانات المقدمة صحيحة، محدثة، ومتوافقة مع الجهات الحكومية.

الأهلية: يتم تحديد الأهلية بناءً على دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

رابط الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 86