انت الأن تتابع خبر تراجع سعر الريال السعودي اليوم الاحد 8 ديسمبر 2024 امام الجنيه المصري والسوداني والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تراجع سعر الريال السعودي بشكل طفيف اليوم أمام الجنيه المصري، بعد أن شهد ارتفاعا ملحوظا في الأيام الأخيرة. وفقًا لآخر التحديثات من البنوك المصرية، سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.27 جنيه للشراء و 13.30 جنيه للبيع. وفي البنك المركزي المصري، تراوحت الأسعار بين 13.28 جنيه للشراء و 13.32 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي مقابل العملات العربية
على صعيد العملات العربية استقر سعر الريال السعودي مقابل معظمها، بينما شهدت بعض العملات تقلبات طفيفة. إليكم آخر تحديث لأسعار الريال السعودي مقابل العملات العربية المختلفة:
- الريال السعودي مقابل الجنيه المصري: 0.0750 ريال سعودي.
- الريال السعودي مقابل الدينار الجزائري: 0.0281 ريال سعودي.
- الريال السعودي مقابل الدينار الليبي: 0.768 ريال سعودي.
- الريال السعودي مقابل الدينار التونسي: 1.192 ريال سعودي.
- الريال السعودي مقابل الدرهم الإماراتي: 1.0210 ريال سعودي.
- الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي: 0.376 ريال سعودي.
- الريال السعودي: ٦٦٤.٨٩ جنيه سوداني.
- الريال السعودي مقابل الدينار الكويتي: 12.2031 ريال سعودي.
- الريال السعودي مقابل الريال اليمني: 0.01 ريال سعودي.
- الريال السعودي مقابل الريال القطري: 1.0299 ريال سعودي.
- الريال السعودي مقابل الدينار الأردني: 5.289 ريال سعودي.
- الريال السعودي مقابل الريال العماني: 9.7390 ريال سعودي.
- الريال السعودي مقابل الدينار البحريني: 9.9430 ريال سعودي.
- الريال السعودي مقابل الليرة اللبنانية: 1 ريال سعودي.