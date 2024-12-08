انت الأن تتابع خبر تراجع سعر الريال السعودي اليوم الاحد 8 ديسمبر 2024 امام الجنيه المصري والسوداني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجع سعر الريال السعودي بشكل طفيف اليوم أمام الجنيه المصري، بعد أن شهد ارتفاعا ملحوظا في الأيام الأخيرة. وفقًا لآخر التحديثات من البنوك المصرية، سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.27 جنيه للشراء و 13.30 جنيه للبيع. وفي البنك المركزي المصري، تراوحت الأسعار بين 13.28 جنيه للشراء و 13.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل العملات العربية

على صعيد العملات العربية استقر سعر الريال السعودي مقابل معظمها، بينما شهدت بعض العملات تقلبات طفيفة. إليكم آخر تحديث لأسعار الريال السعودي مقابل العملات العربية المختلفة: