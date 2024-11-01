انطلاق مهرجان الرياض للمسرح في دورته الثانية ديسمبر المقبل

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رياض - احمد صلاح - برعاية الأمير"بدر بن عبدالله بن فرحان" وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية ، تنطلق الدورة الثانية من مهرجان الرياض للمسرح ، وقد أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية عن موعد المهرجان في الخامس عشر من ديسمبر المقبل وحتى السادس والعشرين من نفس الشهر.

ويهدف المهرجان إلى تنشيط وتفعيل الحراك المسرحي السعودي ، والنهوض بحركة النقد المسرحي بالسعودية ، واكتشاف واحتضان وتطوير المواهب في مجال المسرح والفنون الأدائية ، إضافة لتشجيع وتنمية وعي الجمهور واهتمامه بهذه الفنون وتحفيزه على الانخراط فيها.

كما وأعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في المهرجان من أكتوبر الجاري وحتى العاشر من نوفمبر 2024 ، لـ 20 فرقة مسرحية من مختلف مناطق المملكة للتنافس على جوائز المهرجان في النسخة الثانية التي تحتضنها الرياض، وذلك من خلال منصة المهرجان من هنا.

المسارات التي يتناولها المهرجان

أوضحت الهيئة عن مسارات محددة يتناولها المهرجان في دورته الثانية منها: "المسرح الاجتماعي" و"المسرح المعاصر" للأعمال المسرحية.

حيث يضم "المسرح الاجتماعي" أعمالًا مسرحية نابعة من البيئة الاجتماعية، تتناول القضايا المحلية، والقصص الواقعية، والموروث الشعبي على أن تعالج في إطار جاذب يلامس احتياجات الجمهور ويصوّر اهتماماته.

أما بالنسبة "للمسرح المعاصر" فيشمل التجسيد بشكل إبداعي لهيكل العرض المسرحي، معتمدًا على الأساليب المسرحية الحديثة، بهدف تحقيق وظيفة مجازية تترجم رؤى الفنان، وتوظف فيه عناصر السينوغرافيا، والصوت، والإضاءة، وتقنيات تكوين الممثل، كما يتضمن هذا المسار عناصر المونودراما والديودراما.

فعاليات أخرى لمهرجان الرياض المسرحي

يقدم المهرجان أيضًا العديد من الفعاليات التي تعزز الفنون والأداء المسرحي، وتعمل على النهوض بالمضمون الثقافي والفني، مثل ورش العمل ، والندوات الفكرية ، ومعرض الشخصية المكرمة.

ومن الجدير بالذكر أن هيئة المسرح والفنون الأدائية تسعى من خلال هذا المهرجان إلى بناء وتطوير الكفاءات المسرحية ، بالإضافة إلى تعزيز البيئة المسرحية ، والارتقاء بالأهداف الثقافية والتراثية ، وأيضًا توظيف الفنون المسرحية لخدمة المجتمع والنهوض به.