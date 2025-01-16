نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرس الحدود بمنطقة مكة ينقذ مواطنين علقا في عرض البحر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنقذت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود في قطاع جدة بمنطقة مكة المكرمة مواطنين علقا في عرض البحر على متن واسطة بحرية إثر هطول الأمطار وارتفاع الأمواج، وتم تقديم المساعدة اللازمة لهما.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.