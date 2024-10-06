نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج "جودة الحياة" يشارك في مؤتمر العمل البلدي الخليجي الثاني عشر في الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، في مؤتمر العمل البلدي الخليجي الثاني عشر الذي ينعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2024، وذلك بمشاركة نخبة من المسؤولين في مجال العمل البلدي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتهدف هذه المشاركة إلى استعراض ما تحقق وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة في المملكة من خلال تطوير البنية التحتية، وتبني التقنيات الحديثة في العمل البلدي.

واستعرض البرنامج خلال جناحه بالمعرض المصاحب للمؤتمر على منجزاته في تحسين المشهد الحضري في مدن المملكة، ومساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، عبر مبادراته المتنوعة التي تعزز مبادئ الاستدامة وتحسن رفاهية المدن، وتسهم في بناء بنية تحتية قوية، تعزز التصنيع المستدام والابتكار لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

كما استعرض البرنامج عددًا من الإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة برفقة الجهات الحكومية المنفذة لمبادراته، بما في ذلك زيادة المساحات الخضراء والمرافق العامة التي تسهم في تحسين جودة الحياة للسكان، إضافة إلى تبني التقنيات الذكية في العمل البلدي ودعم مبادرات التحوّل الرقمي في القطاع، ومبادرات المدن الذكية التي تسعى المملكة لتطويرها. كما يشارك البرنامج خططه المستقبلية التي يعتزم تنفيذها بما يحسن جودة الحياة ويحافظ على البيئة للأجيال القادمة