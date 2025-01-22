انت الأن تتابع خبر مؤتمر التعدين الدولي: استثمارات ضخمة ومستقبل واعد لقطاع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت المملكة العربية السعودية حدثاً اقتصادياً بارزاً بـ"النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي"، والذي استقطب أنظار العالم إلى ثروات المملكة المعدنية وإمكاناتها الواعدة في هذا القطاع الحيوي وقد تميز هذا المؤتمر بمشاركة دولية واسعة، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ضخمة فضلاً عن إطلاق مبادرات نوعية تعكس الرؤية الطموحة للمملكة في تطوير قطاع التعدين وتحويله إلى أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.

مشاركة دولية واسعة وتوقيع اتفاقيات ضخمة

نجح مؤتمر التعدين الدولي في حشد نخبة من الخبراء والمستثمرين العالميين، حيث شارك في فعالياته أكثر من 2000 شخص من أكثر من 100 دولة وقد شكل هذا التجمع الدولي منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعارف، واستكشاف فرص الاستثمار الواعدة في قطاع التعدين السعودي.

ولم تتوقف أهمية المؤتمر عند هذا الحد، بل شهد توقيع 126 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية بلغت 107 مليارات ريال وهذه الاتفاقيات الشاملة تغطي جوانب مختلفة من قطاع التعدين، بدءاً من الاستكشاف والتعدين ووصولاً إلى التمويل والبحث والتطوير والابتكار كما أنها تهدف إلى تعزيز سلاسل القيمة المضافة والصناعات المعدنية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية مستدامة.

إطلاق مبادرات نوعية لتعزيز نمو القطاع

أطلق المؤتمر عدداً من المبادرات النوعية التي من شأنها أن تعزز نمو قطاع التعدين في المملكة والعالم ومن أبرز هذه المبادرات:

مشروع مشترك بين أرامكو ومعادن: يهدف هذا المشروع إلى استكشاف المعادن الحرجة اللازمة لتحول الطاقة، والاستفادة من الخبرات التقنية والبيانات الجيولوجية المتاحة لدى الشركتين.

اكتشافات جديدة: أعلنت شركة معادن عن اكتشافات جديدة في عدد من المناطق، مما يفتح آفاقاً واسعة لتوسيع عمليات التعدين وزيادة الإنتاج.

تأثير المؤتمر على الاقتصاد الوطني

يمثل مؤتمر التعدين الدولي خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني ومن المتوقع أن يساهم هذا المؤتمر في تحقيق العديد من الأهداف، منها:

جذب الاستثمارات الأجنبية: من خلال إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين.