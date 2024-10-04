انت الأن تتابع خبر "الارتفاع مع بداية التعاملات" سعر الذهب اليوم الجمعة 1-4-1446 في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع بداية التعاملات اليوم الجمعة الأول من ربيع الآخر 1446 والموافق الرابع من أكتوبر 2024 شهد سعر الذهب اليوم في السعودية ارتفاع في قيمته، وقد سجل سعر الذهب اليوم لعيار 21 جرام والذي يعتبر العيار الأكثر تداولًا بالمملكة العربية السعودية قيمة 281.35 ريال سعودي وهو ما يعادل قيمة 75.03 دولار أمريكي، وقد زاد سعر الذهب اليوم على المستوى العالمي، نوضح لكم في السطور المقبلة المزيد من التفاصيل عن سعر الذهب اليوم الجمعة في السعودية.

سعر الذهب اليوم الجمعة في السعودية

زاد سعر الذهب عالميًا اليوم نتيجة الإقبال الكبير على الذهب، فقد صعدت المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى قيمة 2662.50 دولار أمريكي للأوقية في الساعة 0325 بتوقيت غرينتش، وهذا بعد أن زاد السعر لأعلى مستوى له في يوم 26 سبتمبر 2024 عند قيمة 2685.52 دولار أمريكي، فيما حقق سعر الذهب مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2%، أما عن العقود الأمريكية الآجلة للذهب فقد زادت بنسبة 0.1% إلى قيمة 2682.10 دولار أمريكي.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر الذهب اليوم لعيار 24 جرام قيمة 321.54 ريال سعودي، كما بلغ سعر الذهب عيار 22 جرام قيمة 294.75 ريال سعودي اليوم.

وقد سجل سعر الذهب الاقتصادي في السعودية عيار 18 جرام مبلغ 241.16 ريال سعودي، أما عن سعر الذهب في السعودية اليوم عيار 14 قيمة 187.57 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب