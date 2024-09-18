صدمة جديدة من لاعب فريق النصر إلى لويس كاسترو المدير الفني للفريق

انت الأن تتابع خبرصدمة جديدة من لاعب فريق النصر إلى لويس كاسترو المدير الفني للفريق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضاع صعبة يعيشها نادي النصر هذه الفترة بسبب تذبذب النتائج في كل البطولات هذا الموسم،وقد تسبب الكرواتي بروزوفيتش لاعب خط وسط الفريق في صدمة للمدير الفني البرتغالي لويس كاسترو وذلك خلال مواجهة الشرطة العراقي في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا لكأس النخبة يوم الإثنين الماضي.

وقد زادت معاناة النصر بعدما طلب بروزوفيتش الخروج من لقاء الشرطة العراقي وعدم استكمال اللقاء وذلك في الدقيقة ٥٢ حيث شعر بآلام عضلية دون أي تدخل من أحد،ليضطر كاسترو في إجراء تبديل ونزول زميله عبد الله الخيبري بدلاً منه.

ومن الجدير بالذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق قد غاب عن تلك اللقاء أيضاً لمروره بوعكة صحية.

وهناك حالة غضب عارم من قبل الجماهير النصراوية على الإدارة الفنية للفريق بسبب التراجع الكبير في الأداء والنتائج وعدم تقديم مردود طيب يليق بإسم العالمي في هذه الفترة،وخاصة بعدما تلقي نادي النصر هزيمة ثقيلة من نادي الهلال في بداية الموسم في نهائي كأس السوبر السعودي بنتيجة ١/٤،وهذا تسبب في غضب كبير للجماهير مما طالبهم بإقالة المدير الفني لويس كاسترو.